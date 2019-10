Sorrento, Luigi Di Prisco lancia la sua lista per le elezioni 2020

Il Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento Luigi Di Prisco, ha dato il via alla sua nuova campagna elettorale in vista della primavera 2020. Ecco le sue parole.

“Da oggi daremo avvio a una nuova fase. A cadenza periodica settimanale riproporremo dei contributi video e fotografici che riepilogano il mio impegno amministrativo di questi 4 anni. Proprio per dare seguito a quanto già realizzato e per non dissipare i risultati ottenuti, congiuntamente ad un gruppo di amici, stiamo allestendo una lista che prenderà parte alla competizione elettorale della prossima primavera.

Pertanto chiediamo a tutti i cittadini che vogliono formulare delle proposte di contattarci, in modo da scrivere un programma partecipato e partorito dalla base.

Proprio in nome di questa partecipazione lanciamo un appello: coloro che si riconoscono nelle iniziative fatte, che hanno una visione simile alla nostra e hanno voglia di continuare con noi il percorso di rinnovamento intrapreso possono proporre la loro candidatura in prima persona nella lista che stiamo allestendo. Nessuno deve restare indietro e tutti devono avere l’opportunità di contribuire a migliore la nostra città!”