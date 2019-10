Sorrento, l’icona degli albergatori Salvatore Starita compie 100 anni: la cerimonia al Comune

Salvatore Starita, storico albergatore di Sorrento, e non solo, possiede l’Hotel Cavour del Capo di Sorrento. Salvatore è molto conosciuto ma soprattutto davvero molto apprezzato dai turisti per la sua cordialità ed ospitalità, ed è uno dei pochi a tenere ancora stretta la guida della sua attività, nonostante sia prossimo a compiere 100 anni.

Il caro Salvatore, nato nel 1919, raggiungerà prossimamente questo splendido traguardo, e, per l’occasione, il Comune di Sorrento non poteva far altro che celebrare con immensa gratitudine questo magnifico evento, come simbolo di ringraziamento verso Salvatore per aver reso grande la nostra Penisola e Costiera.

La cerimonia pubblica, organizzata dal Comune, si terrà sabato 12 ottobre alla sala consiliare del Comune di Sorrento. Positanonews non può far altro che ringraziare Salvatore Starita per quanto ha fatto, ed augurargli il meglio per i suoi magnifici 100 anni.