Sorrento, lavori ai plessi scolastici Angelina Lauro e Vittorio Veneto: interventi finanziati con il Fondo Nazionale

Nel comune di Sorrento, sono stati attuati degli interventi ai plessi scolastici Angelina Lauro e Vittorio Veneto. L’ente è infatti riuscito ad accedere al Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione, per provvedere al miglioramento funzionale degli arredi e degli infissi e alla manutenzione degli impianti tecnologici ed efficientamento energetico nelle scuole.

I fondi per i lavori negli edifici, in cui sono situate le scuole per l’infanzia, ammontano a 63.345,79 € e sono stati erogati dall’Ambito Territoriale Napoli Trentatré. Il comune ha dato incarico all’Ing. Antonio Pollio di realizzare gli interventi per risolvere le problematiche riguardanti i problemi di abbagliamento e di sicurezza delle vetrate in entrambe le strutture.

Nel plesso scolastico Vittorio Veneto, sono stati ordinati lavori per la riparazione degli impianti di climatizzazione, consistente nel sistemazione dei fan-coil nelle aule, mediante la sostituzione dei motori fuori uso, con modelli ad alta efficienza, e nella sostituzione delle griglie di ripresa aria con filtro, danneggiate. Mentre nell’Angelina Lauro è necessaria l’installazione di nuovi termosifoni ad alto scambio termico nelle aule sprovviste, al piano terra zona atrio. Le opere in quest’ultima struttura includono anche i lavori di potenziamento ed efficientamento energetico a led dell’impianto di illuminazione nella zona atrio ed in alcune aule.

Dato l’avvicinarsi stagione invernale e l’urgenza dei lavori, questi sono stati affidati con trattativa diretta alla ditta Global Energie srl con sede a Piano di Sorrento, che è già affidataria del servizio di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento e dei presidi antincendio, a servizio delle strutture di pertinenza comunale.