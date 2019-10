Sorrento, l’appello di Paolo Esposito al Presidente De Luca. Stati Generali sul turismo

Paolo Esposito, proprietario del ristorante “Il Caruso” di Sorrento manda un appello al Presidente della Regione Vincenzo De Luca riguardo al turismo. Un incontro che dia una svolta. Degli Stati Generali del Turismo. Paolo denuncia i mille problemi irrisolti della Penisola, chiedendo un incontro con gli operatori turistici per tentare in ogni modo a migliorare la situazione a Sorrento. Oltre alla situazione soffocante del traffico, Paolo chiede di rilanciare Sorrento, lanciando l’appello non solo a De Luca, ma a tutti gli addetti al turismo ed i cittadini della Penisola Sorrentina, affinchè tutti si rimbocchino le maniche per sostenere questa città anche in onore dei nostri antenati che ci hanno affidato una terra così spettacolare. Paolo vuole far riprendere questo paese da tutti gli avvenimenti spiacevoli che si stanno ripercuotendo quotidianamente sul turismo e sulla dignità di questa terra.