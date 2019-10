Sorrento. La Scogliera di Angelo Leonelli, sui passi di Dalla fra gusto e cultura. Lo conoscevamo solo come il titolare del centralissimo ristorante La Scogliera, ottimo posto dove consumare un pranzo nell’attesa della motonave, e come l’amico di Lucio Dalla. Ma abbiamo scoperto un uomo nelle cui vene scorre “sorrentinità” e cultura profonda del territorio e della storia, dei legami umani, retroscena che riescono a farti comprendere le radici per migliorare il proprio futuro. Ma anche il presente . La crisi della Cook? “Tocca sopratutto altri, vedi la Bulgaria col settanta per cento degli alberghi coinvolti.. il problema è la legislazione, gli inglesi pensano bene ai fatti propri..”.Così fra una Villa Romana e la storia del Porto “Realizzato nel 1910, poi con altri interventi in epoca fascista.. Poi Mussolini, regine e principesse, insomma un lungo excursus fra un riso ai frutti di mare e uno spaghetto alle vongole della bravissima chef Michela Ruggiero. La cultura , croce e delizia di Leonelli, e l’Istituto Tassiano “Bisogna promuoverlo, come bisogna promuovere la cultura del territorio nelle scuole, far conoscere alle nuove generazioni la Storia di Sorrento potrebbe servirla per farla amare..”