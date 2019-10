Sorrento, la perdita di Eduardo Schisano ad 80 anni

Sorrento è in cordoglio per la perdita di Eduardo Schisano. Aveva 80 anni, e dopo un’intera vita nell’amore dei familiari si è spento. Eduardo era marito di Clara e padre di Giuseppe il quale gli ha donato due fantastici nipoti, tutti addolorati per la scomparsa del caro. La famiglia Schisano comunica questa triste notizia a tutta Sorrento, che amava e stimava il carissimo Eduardo. I funerali si terranno domani, domenica 27 ottobre alle ore 8:30 presso la Cattedrale di Sorrento. Positanonews porge le più sincere condoglianze alla famiglia Schisano, in ricordo del caro Eduardo.