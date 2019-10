Sorrento. Il gruppo “Sorrento bene comune” chiede le Primarie per la scelta del sindaco

Sorrento. Il gruppo “Sorrento bene comune” ha manifestato la volontà di poter indire le Primarie cittadine per la scelta del candidato sindaco, sostenendo che il primo cittadino non deve essere scelto dalle “caste” o dai “vertici” bensì dai cittadini, in alternativa alla mala amministrazione degli ultimi dieci anni. Si preannuncia a breve la convocazione di una riunione di tutti i gruppi culturali, di protesta e di proposta del territorio. Una richiesta che sicuramente farà molto discutere e dividerà l’opinione pubblica tra coloro che sono d’accordo e quelli che invece si dicono contrari. Non resta che attendere e seguire quella che potrebbe essere una vera rivoluzione nell’amministrazione cittadina.