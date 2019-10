Sorrento: dopo gli incidenti, via al restyling del Corso Italia in zona Sottomonte. Pronti 800 mila euro

Due tremendi incidenti e così il Comune di Sorrento ha deciso di accelerare i tempi per il restyling. Stiamo parlando del Corso Italia, nel tratto della zona di Sottomonte intercorrente da Vico I traversa Rota a Vico II traversa Rota.

Questa estate si sono verificati ben due incidenti mortali nella zona che è a confine con il Comune di Sant’Agnello: uno che ha visto perire una turista polacca, la quale stava attraversando sulle strisce ed è stata travolta da una moto, il secondo ha visto protagonista un centauro che a forte velocità si è scontrato frontalmente con un veicolo che proveniva dal senso opposto. Un tratto di strada che è sempre stato soggetto ad incidenti, anche se probabilmente mai aveva visto soccombere due persone nel giro di così poco tempo.

La Giunta Comunale due giorni fa ha approvato il progetto con delibera: ricordiamo che il restyling era stato inserito nel quadro di pianificazione economico finanziaria posta in essere dall’Amministrazione Comunale nonché nel programma delle opere pubbliche del triennio 2019/2021. L’intervento di qualificazione urbana sopracitato è predisposto dall’Ing. Giovanni Di Martino. E’ stato determinante ancora una volta il lavoro dell’assessore alla mobilità Massimo Coppola.

Come si legge, i lavori in questione dovrebbero prevedere una spesa di 826.511,61 euro e la notizia positiva è che questi soldi non verranno utilizzato dal bilancio comunale, ma bensì come introito correlato alle entrate derivanti dalla Imposta di Soggiorno: gli oltre 800 mila euro previsti per i lavori in questione verranno prelevati dagli oltre 6 milioni di euro che il Comune ha incassato dalla tassa di soggiorno pagata dai turisti.

Insomma, nelle prossime settimane potrebbero già partire i lavori che daranno un aspetto completamente nuovo al tratto di Corso Italia in questione e che sicuramente daranno maggiore sicurezza sia ai pedoni che attraversano la strada, sia ai conducenti di veicoli, nella speranza che gli incidenti, a questo punto, possano ridursi in maniera rilevante.