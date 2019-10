Sorrento, Gaetano Milano sulle prossime elezioni: “Fondamentale unione per il bene della città” – ESCLUSIVA

Abbiamo avuto modo di scambiare due chiacchiere con l’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano. La Fondazione, ricordiamo è un organismo che si prefigge di promuovere e formare le espressioni della cultura e dell’arte,di valorizzare il patrimonio ambientale e storico-artistico locale, nonché di promuovere eventi e azioni di marketing territoriale.

Gli abbiamo chiesto, in primis, cosa pensasse della situazione politica in vista delle elezioni:

“I nomi dei possibili protagonisti sono più o meno noti: Mario Gargiulo, Massimo Coppola, Marco Fiorentino, il sindaco Cuomo. Stiamo sollecitando il sindaco, anche perché dobbiamo capire cosa fare per questa città: molto è cambiato negli ultimi dieci anni e noi abbiamo la necessità di adeguare il sistema amministrativo ad una economia completamente cambiata. L’appuntamento delle elezioni sarà importantissimo.

I bed and breakfast e i ristoranti chiedono di essere governati come flusso – continua Milano – Ma non solo. Tutta questa crescita economica ha comunque minato i diritti dei cittadini, l’economia corre tanto e i residenti ne soffrono sotto alcuni punti di vista.

Non voglio entrare nel merito dei protagonisti, ma spero che emerga un’unificazione e che la città non si spacchi. Sorrento non se lo può permettere. Ci deve essere senso di appartenenza. Vorrei invertire il percorso: decidiamo prima lo spartito, e poi il direttore d’orchestra. Al sindaco chiediamo di essere più rapido possibile perché bisogna attivarsi in tempi rapidi per governare il tutto. Dobbiamo cercare di mettere in piedi un sistema adeguato affinché la città non risenta in maniera negativa, come accaduto in altre città italiane, di questa crescita economica incredibile”.