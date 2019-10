Sorrento, finalmente risolti i problemi del reparto di ortopedia: inaugurazione il 18 ottobre

Sono stati finalmente risolti i problemi legati al reparto di ortopedia dell’ospedale Santa Maria della Misercordia di Sorrento. Ricordiamo che il reparto in questione era stato interessato da lavori di ristrutturazione già dallo scorso marzo. Lavori che sarebbero dovuti durare trenta giorni ma che sono durati molto di più.

A causa del mancato coordinamento delle varie ditte, infatti, l’intervento era stato ultimato alla fine di luglio. Il reparto, però, è rimasto comunque non utilizzabile a pieno regime, a causa della mancanza di alcuni suppellettili: sedie e scrivanie ma soprattutto parte degli arredi dei bagni. I degenti, durante il periodo interessato, sono stati smistati in altri reparti. Una situazione assolutamente critica che ha visto vittime di disagi anche diversi pazienti oncologici.

Venerdì 18 ottobre ci sarà l’inaugurazione alla presenza dei sindaci del territorio: saranno 16 i posti letto subito pronti, e probabilmente se ne aggiungeranno altri quattro. Grande impegno da parte del nuovo direttore generale ASL Gennaro Sosto e dei nuovi direttori Sanitario ed Amministrativo, Gaetano D’Onofrio e Giuseppe Esposito, nonché del direttore sanitario degli ospedali riuniti della penisola sorrentina, Luigi Esposito. Un reparto, quello di ortopedia, che, diretto dal dottor Raffaele D’Ambracon, era un’eccellenza del territorio.

Nella giornata di ieri Raffaele Attardi aveva commentato la situazione della Sanità in Penisola Sorrentina, facendo riferimento all’ospedale di Sorrento: “Quest’ospedale e quello di Vico Equense in passato erano stati riuniti sotto la formula ‘Ospedali Riuniti della Penisola Sorrentina’.Questa struttura organizzativa ha permesso di andare avanti, attraverso una riorganizzazione che doveva concentrare le urgenze e cioè Rianimazione, Cardiologia, Chirurgia ed Ortopedia a Sorrento, perché troppo decentrato e lontano dai presidio di Castellammare di Stabia. Questo processo organizzativo si è realizzato solo in parte, consentendo – dove realizzato con adeguate risorse umane, organizzative e tecniche – di raggiungere risultati eccellenti, ma non é stato mai completato, sia per interessi spiccioli degli operatori che si sono opposti ai trasferimenti ed alla unificazione di reparti, che per sciocchi campanilismi. Solo qualche primario lungimirante e consapevole della realtà ha continuato a sostenere questa ipotesi. Per il resto ha prevalso l’indifferenza della Regione che non ha accompagnato questa scelta con investimenti ed adeguate scelte manageriali e la mancanza di coerenza dei Sindaci della Penisola che non hanno mai guardato tutti nella stessa direzione. Si è arrivati così alla situazione attuale che vede il processo riorganizzato fermo e le strutture ed i reparti sempre più degradati e carenti per mancanza di investimenti e personale”.