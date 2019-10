Sorrento. Il post di Enrico Aprea va ripreso, l’incredibile vicenda della vasca di Piazza Lauro, presa per piscina dai turisti che ci si buttavano dentro questa estate, diventata un refrain dei social , sembrava terminata con l’autunno, se non altro per il freddo che comincia ad arrivare , che sconsiglia eventuali tuffi notturni , ma emerge un altro problema, previsto da uno dei tecnici più preparati della Penisola Sorrentina..

“Puntuale si è avverato quanto previsto dal validissimo Ing. Antonio Elefante che nel commentare un post su Facebook fece notare che di lì a breve, la polvere della strada avrebbe ostruito il drenaggio dell’acqua attraverso la ghiaia che si sarebbe riversata sulla strada. Altra al pericolo rappresentato dall’acqua che già da qualche giorno bagna l’attraversamento pedonale, sicuramente spenderemo altri soldi per ripristinare il drenaggio. Visto che in Penisola abbiamo validi professionisti, perché si preferisce affidare incarichi a tecnici non della zona? Infatti fu sempre l’ing. Elefante ad osservare che il tecnico al quale era stato affidato l’incarico per la progettazione della fontana non aveva alcuna esperienza nel settore dei lavori pubblici come risultava dal suo curriculum pubblicato all’albo pretorio del Comune di Sorrento. Vergognoso i danni che un’ammirazione comunale incapace ha arrecato alla città di Sorrento.”

