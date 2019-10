Sorrento. Riceviamo e pubblichiamo un posto di Francesco Gargiulo

Ennesima disavventura al Porto della “perla” del turismo (per chi non è mai uscito da Sorrento) come ogni anno vado a inizio ottobre a Ischia faccio i mie biglietti e non noto nessuna indicazione del molo di partenza. Avvicinatasi l’ora della partenza mi approccio al solito molo (8pontile esterno) solo a quel momento un amico in attesa di andare a Capri chiedendomi dove andassi mi ha informato che il natante per Ischia partiva dal molo 5 (interno al Porto) nonostante claudicante affronto la scala che porta al molo 5 con valigie al seguito premetto che tale scala non ha uno scivolo quindi è veramente difficoltoso percorrerla. Sul Porto il benvenuto da parte di chi sceglie questo sito per trascorrere la nottata è un caos indescrivibile. Per vostra conoscenza due biglietti più una valigia solo andata per il modico prezzo di Euro 47 e spicci. A dedurre ma non sarebbe, cari Amministratori del fare, obbligare le compagnie di navigazione a posizionare tabelloni elettronici per indicare le informazioni utili? O un servizio di arto parlanti? Credo che con i soldi che si incassano i locali delle biglietterie a costo zero una tale spesa si può affrontare.