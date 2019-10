Sorrento. Contribuenti non pagano l’Imu, nelle casse comunali un ammanco di 400.000 euro

Sorrento. Molti contribuenti non hanno pagato la tassa Imu per il quadriennio 2013-2016 ed ora nelle casse comunali c’è un ammanco di ben 400.000 euro. Donato Sarno, dirigente del settore Tributi del Comune di Sorrento, ha eseguito dei controlli dai quali risulta la presenza di 92 avvisi di accertamento emessi in modo regolare dall’ente e mai riscossi e, quindi, divenuti definitivi. Nella determina Sarno ha specificato che nell’importo totale da recuperare è inclusa anche la percentuale, pari a circa 99.000 euro, spettante alla società Andreani Tributi srl, che è concessionaria della riscossione coattiva per conto del Comune di Sorrento.