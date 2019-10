Sorrento. Continua odissea Federico. Ospitato all’hotel Cavour grazie all’avvocato Marzuillo e Rosario Fiorentino. I servizi sociali dove stanno?

Sorrento. Continua odissea Federico. Ospitato all’hotel Cavour grazie all’avvocato Eugenio Marzuillo e Rosario Fiorentino. Dall’abbandono per strada a Sant’Agnello, con l’intervento del sindaco di Meta Peppe Tito dopo la denuncia in diretta di Positanonews, continua la traversia di Federico, che grazie a una rete di alcuni cittadini ( Nino, Christian, Roberto ) si è cercato di assistere. Ultimi in ordine di tempo Fiorentino e l’avvocato Marzuillo “Non potevamo lasciarlo per strada, il nostro modo di far politica è anche questo, rimarrà lì qualche giorno, ma le istituzioni dove sono ^?”. Ma ci chiediamo i servizi sociali dove stanno? Il problema non è quello di Meta o Sorrento, ma in generale. In Penisola Sorrentina i servizi sociali sono intesi come un servizio al pari dell’ufficio protocollo? Insomma arrivo , timbro il cartellino, ricevo la persona che ha il problema, se poi finisce l’orario se ne riparla domani. Se poi proprio quando finisce l’orario questo si vuole suicidare o rimane in mezzo alla strada, pazienza…

Va bene così? Noi di Positanonews ci permettiamo di parlare perchè, molti non lo sanno, ci siamo interessati anche di altre situazioni, alcune andate a buon fine, altre no, abbiamo visto morire persone in tuguri o sotto i ponti. Non c’è solo un Federico, ci sono dieci, cento Federico. Per non parlare di chi vuole suicidarsi, della problematica della droga e tossicodipendenza, dei disagi e disastri familiari. A volte si cerca di risolvere “tranchant”, si fa una relazione e si creano altri problemi ai problemi già esistenti fra tribunali e cause basta vedere a Torre Annunziata e Napoli che si trova.

Ci rendiamo conto che i servizi sociali non dovrebbero funzionare così? Che non dovrebbe essere un segretariato sociale o un posto fisso da rincorrere come invece è? E NON E’ COLPA DEGLI IMPIEGATI , MA DEI POLITICI CHE IGNORANO COMPLETAMENTE LE DINAMICHE DI QUESTE PROBLEMATICHE. Cosa succede in altre realtà? Esistono “staff” di servizi sociali che fanno “rete” si prendono in carico delle problematiche portandole a termine fino in fondo, si tratta di progetti-obiettivo, una volta ho collaborato a qualcosa del genere in Costiera amalfitana come volontario. Quando si prende in “carico” un essere umano, non significa portarselo a casa. Significa “seguirlo” e questo non può farlo il gruppo di cittadini che, bene o male, si è coinvolto . ma è un esempio di come dovrebbe essere . Questo tipo di servizio sociale, allora si diventa un servizio sociale, non un impiego, comporta che il soggetto lo si segua in tutte le sue fasi, anche telefonicamente, mica è necessario stargli sempre insieme! Allora ha bisogno della carta di identità, va al Comune e non si sblocca. Toc, i servizi sociali fanno due telefonate e sbloccano, se non si sblocca si interviene. Pochi minuti e si risolve. Ha bisogno di fare delle pratiche, idem. Una persona si è separata ed è disperata? La si fa assistenza, si chiede consulenza di un psicologo, si evita il suicidio , si fa qualcosa così. Noi abbiamo lavorato in strutture simili, una assistente sociale che stava con il nostro gruppo, alla fine del lavoro usciva , si divertiva, ballava, ma aveva sempre la prontezza di rispondere a telefono anche alle due di notte, magari salvando una vita umana, qui invece si ha la prontezza di timbrare il cartellino alle due del pomeriggio e buona notte ai suonatori… Purtroppo in Penisola non si sa neanche dove sta di casa il servizio sociale, è un oggetto misterioso, salvo che per i flussi di soldi che porta a chi vi opera e si sistema i suoi problemi, altro che!