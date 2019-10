Sorrento. Condanna a morte per l’Housing sociale, due sentenze del TAR lo mettono KO

Sorrento. Due sentenze mettono KO l’husing sociale della Città del Tasso. Dall’altezza, al piano casa che non può superare il piano paesistico i giudici amministrativisti hanno , salvo sorprese, condannato a morte l’housing sociale nato senza i giusti presupposti legali.

A dirlo due sentenze del Tar Campania di Napoli d che accolgono i ricorsi proposti dai Germani Apreda e dai Vas contro il progetto di housing sociale nell’ex capannone Aprea Mare a S.Lucia. Il ricorso degli Apreda ,il primo ad essere proposto, provoco’ il temporaneo annullamento dell’originario permesso a costruire poi sostituito, nell’estate 2018,dalla variante anche questa impugnata.Le sentenze hanno motivazioni simili alla precedente pubblicata a settembre salvo qualche significativo chiarimento in ordine all’altezza massima consentita in area Put.

Fondamentale il punto sull’altezza dell’edificio. Infatti il Tar mostra di condividere il rilievo degli Apreda e dei Vas per cui non e’ consentita nelle aree del piano paesistico realizzare fabbricati alti oltre il limite di 7 metri indicato dal Put.

La decisione sconfessa l’idea del progettista che l’altezza massima fosse da ritenere quella di 14 metri.

Per la verita’ gli Apreda parlavano adddirittura di 21 metri circa.

Ha avuto torto anche la Soprontendenza di cui e’ stato amnullato il parere proprio sul presupposto che fosse mancato un attento vaglio sul problema delle altezze massime fissate dal Put.

I Giudici del Tar confermano che il piano casa non puo’ derogare al piano paesistico ed il principio della inapplicabilita’ degli strumenti adottati dai Comuni dell’area se in contrasto con le norme della l.r.35/87.

In sostanza viene confermato l’indirizzo giuridico piu’ volte espresso dallo stesso Tar e dalla Corte Costituzionale Quest’ultima con la nota decisione 16/11.

Un colpo ferale ai committenti che oltre a non poter edificare nulla di diverso da un capannone industriale si vedono costretti a rispettare quel limite di altezza massima di 7 mt che difficilmente consentira’ loro, anche con un diverso progetto maggiormente rispettoso della normativa urbanistica regionale, di raggiungere gli obiettivi prefissati con il permesso annullato.

Uno smacco non da poco che induce a riflessioni anche sull’intervento di S.Agnello.

Qui si e’ realizzata l’housing su area individuata dal puc unicamente per edilizia pubblica nonostante che Consiglio di Stato e Tar abbiano chiarito che edilizia sociale ed edilizia pubblica non abbiano parentela alcuna.In piu’ vi era stato quel parete dell”Avvocatura Comunale che ne aveva subordinato la fattibilita’ all’esito del Giudizio in Corte Costituzionale relativo alla legge sul recupero dei sottotetti.

Ebbene nonostante la Corte si fosse pronunziata con la sentenza 16/11 per la inderogabilita’ delle disposizioni del Put il Conune egualmente aveva rilasciato il permesso a costruire. Ma , in questo caso, nessuno ha fatto ricorso al TAR.