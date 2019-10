Sorrento. Choc sul Porto, inchiesta biglietterie nei guai in 13 fra operatori e dirigenti comunali. Non si parla d’altro in Piazza Sant’Antonino.

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata e notificato ai diretti interessati dagli uomini delle Fiamme Gialle di Massa Lubrense. Uno tsunami a ciel sereno, che vede coinvolti oltre a due dipendenti del Comune di Sorrento, Alfonso Donadio, dirigente del “dipartimento lavori pubblici, ambiente, demanio”, Paola Gargiulo, responsabile dell’ufficio demanio marittimo del comune di Sorrento , Aniello Aponte, Presidente della Sorinvest nata per partecipare alla realizzazione del collegamento meccanizzato parcheggio Lauro – porto,- , legale rappresentante della “Navigazione Libera del Golfo e della Ala Srl; Bruno Aponte, rappresentante “Navigazione Libera del Golfo; Salvatore Di Leva, legale rappresentante della Alilauro-Gruson Spa; Antonino Durante, legale rappresentante della “Morelli Spa”; Anna Maria Lauro, legale rappresentante della “Alilauro Spa”; Salvatore Lauro, legale rappresentante della “Alilauro Spa”, “Alilauro Gruson Spa”;; Roberto Liguori,legale rappresentante della Campania Regionale Marittima Caremar”; Claudia Morelli, legale rappresentante della “Morelli Sas”; Oreste Pallotta,legale rappresentante della “Alilauro Spa”; Franco Ronzi, legale rappresentante della “Snav Spa”; Antonino Staiano legale rappresentante della “SE.RE..Mar: srl.