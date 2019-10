Sorrento. Il borgo di Marina Grande in lutto per la scomparsa di Rosa Esposito in Garbo. Tutti la conoscevano con il soprannome affettuoso di “Rusella”. Il figlio Luigi la ricorda con un post su Facebook nel quale scrive: “Cara mamma, con gioia hai vissuto e lavorato, hai sempre distribuito bene e sorrisi riuscendo ad entrare nei cuori di quanti, anche se era la prima volta, ti conoscevano. Ti porteremo ‘scolpita’ nei nostri cuori e nelle nostre menti sicuri che, in forma angelica, sei sempre presente a fianco a noi per proteggerci e guidarci ancora”. Da oggi Marina Grande sarà un po’ più povera senza il suo sorriso e la sua presenza. Il rito funebre sarà celebrato domani domenica 20 ottobre alle 9.00 nella chiesa di S. Anna a Marina Grande. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio alle famiglie Esposito e Garbo per la dolorosa perdita.