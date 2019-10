Sorrento. Bando pubblico per il servizio di Baby Trasporto Sociale, i requisiti per partecipare e le modalità

Sorrento. Indetto un bando pubblico per poter accedere al servizio di Baby Trasporto Sociale. A beneficiarne i bambini residenti a Sorrento, di età compresa tra i 18 mesi ed i 3 anni (il requisito dell’età deve essere rispettato alla data di scadenza del bando), che frequentano l’asilo nido Benzoni del Capo di Sorrento. I cittadini interessati dovranno presentare la domanda d’accesso presso l’Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il Comune di Sorrento, utilizzando esclusivamente la modulistica prevista che è disponibile presso lo stesso ufficio e sul sito www.aspspenisolasorrentina.it. Per poter accedere al servizio bisogna possedere i requisiti previsti dal bando e dal “Regolamento sui criteri e modalità organizzative dell’erogazione dei servizi, dell’accesso prioritario [art.10, comma 2 lett. e) punto 2) L. R. 11/07]” e dal “Regolamento per l’accesso ai servizi integrativi, innovativi e sperimentali per la prima infanzia”. Le domanda dovranno essere presentate entro, e non oltre, il g22 ottobre 2019. Per l’accesso al servizio è previsto il pagamento di una quota fissa di compartecipazione alla spesa, nella misura di 50 euro per ogni minore per mese di servizio. I cittadini in possesso dei requisiti previsti, sono inseriti in graduatoria pubblica e accedono al servizio sulla base della posizione occupata nella stessa, secondo i criteri definiti dal “Regolamento per l’accesso al Servizi Integrativi, Innovativi e Sperimentali per la prima Infanzia”. Le domande presentate successivamente alla scadenza del presente bando sono prese in considerazione in occasione degli eventuali “scorrimenti” della graduatoria stessa. Per presentare la domanda e per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il Comune di Sorrento, esclusivamente nei giorni di apertura al pubblico.