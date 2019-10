Sorrento. Attardi “Sanità allo sfascio, ecco i retroscena”

Sorrento. La sanità in penisola sorrentina é così scaduta perché non é stato rispettato un patto sottoscritto nel secondo millennio.

Si decise allora per evitare la chiusura dei due presidi di Sorento e Vico, entrambi troppo piccoli, di concentrare le urgenze a Sorrento e le degenze a Vico.

Questo per evidenti motivi di efficienza, in particolare su Sorrento gravità la maggior parte dei turisti, e per giunta é decentrato, ma anche di economicità.

L’organico da rendere disponibile per tenere aperto un reparto si calcola moltiplicando per 4,5 le presenze. Due infermieri a turno richiedono cioé 9 persone in organico e se ci sono due reparti che fanno le stesse cose, occorre assumere 18 persone.

Le apparecchiature inoltre costano moltissimo e diventino in breve tempo obsolete e vanno sostituite, se si vuole garantire l’ammodernamento, ogni 3 anni e quindi é costosissimo duplicare.

Questo é stato anche il motivo per cui si decise di concentrare gli ambulatori a Sant’Agnello.

Se il patto fosse state rispettato forse ci sarebbero state più risorse e i tre presidi sarebbero diventati poli di eccellenza.

E invece si é andato avanti con reparti duplicati, spese inutili e invece di tagliare il superfluo, si sono lesinare le risorse necessarie a garantire il miglioramento.

Adesso si vogliono spendere milioni per progettare un nuovo ospedale, e stanziare una cifra una tantum per realizzarlo.

Tutto questo durerà anni, nel frattempo se non si risolverà il problema dei reparti duplicati, e se non si ammodenano le strutture, continueremo ad avere carenza di personale e obsolescenza delle apparecchiature.

E continueremo ad avere ancora per lunghissimo tempo degli ospedali che si reggono solo grazie alla professionalità e l’abegazione dei sanitari, costretti a lavorare spesso in condizioni di disagio se non di vera emergenza. Prof. Raffaele Attardi.