Sorrento, approvato piano assunzioni: ecco le 21 posizioni disponibili al Comune

Nella giornata di ieri la giunta comunale di Sorrento ha approvato il nuovo piano di assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono ben 21 le posizioni disponibili: si tratta di posizioni aperte prevalentemente in seguito al pensionamento del personale dipendente.

Di seguito tutte le posizioni aperte:

2 posti di istruttore direttivo amministrativo – categoria D, per la copertura di posti vacanti in dotazione organica nel 1° Dipartimento, con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% dell’orario a tempo pieno;

1 posto di istruttore direttivo amministrativo – categoria D, per la copertura di un posto vacante in dotazione organica negli Uffici in Staff al Segretario Generale, con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% dell’orario a tempo pieno;

1 posto di istruttore direttivo amministrativo – categoria D, per la copertura di un posto vacante in dotazione organica negli Uffici in Staff al Segretario Generale, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno riservato esclusivamente al personale di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.lgs. n. 75/2017;

1 posto di istruttore direttivo amministrativo – categoria D, per la copertura di un posto vacante in dotazione organica nel 3° Dipartimento, con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% dell’orario a tempo pieno;

1 posto di istruttore direttivo informatico – categoria D, per la copertura di un posto vacante in dotazione organica negli Uffici di Staff al Segretario Generale, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;

1 posto di istruttore direttivo area vigilanza – categoria D, per la copertura di un posto vacante in dotazione organica nel 2° Dipartimento, con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% dell’orario a tempo pieno;

2 posti di istruttore area vigilanza – categoria C, per la copertura di n. 2 posti vacanti in dotazione organica nel 2° Dipartimento, con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% dell’orario a tempo pieno.

1 posto di dirigente area di vigilanza per la reggenza del 2° Dipartimento, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;

trong>1 posto di dirigente area amministrativa per la reggenza del 1° Dipartimento, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;

2 posti di istruttore direttivo amministrativo – categoria D, per la copertura di posti vacanti in dotazione organica nel 4° e nel 5° Dipartimento, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;

1 posto di istruttore direttivo contabile – categoria D, per la copertura di un posto vacante in dotazione organica nel 1° Dipartimento, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;

1 posto di istruttore direttivo amministrativo – categoria D, per la copertura di un posto vacante in dotazione organica nel 1° Dipartimento, con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% dell’orario a tempo pieno;

1 posto di istruttore amministrativo – categoria C, per la copertura di un posto vacante in dotazione organica nel 5° Dipartimento, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;

1 posto di Esecutore amministrativo – categoria B, per la copertura di un posto vacante in dotazione organica nel 5° Dipartimento, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;

4 posti di istruttore area vigilanza – categoria C, per la copertura di n. 4 posti vacanti in dotazione organica nel 2° Dipartimento, con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% dell’orario a tempo pieno.