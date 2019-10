Sorrento. Aponte non viene, Fondazione e percorso meccanizzato ecco che succede.La notizia è di pochi minuti fa Aponte non verrà per sopravvenuti impegni di lavoro. Nella Fondazione si parla della programmazione, forse Andy Warhol, ma non in estate, sarà il bilancio il momento cruciale il mese prossimo.al MSC di Sant’Agnello si parlerà di percorso meccanizzato. Al momento tutto stand by dopo gli ultimi attacchi del sindaco Giuseppe Cuomo, sostenuto anche da Gaetano Milano, contro Mario Gargiulo e Raffaele Apreda, apparentemente un assist a Coppola ,,a Villa Fiorentino non si riesce a sapere molto si pensa a Matisse, la apprezzata mostra che si sta tenendo in questi giorni, mentre Massimo Coppola lavora quasi da solo in Giunta tramonta anche l’ipotesi Marzuillo sindaco. E Marco Fiorentino e io suo gruppo? Non si sa nulla.Una partita a scacchi con molta tattica questa per le prossime elezioni a Sorrento. E forse Aponte vuole ancora aspettare e capire che succede..