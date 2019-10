Sorrento, ancora scarichi di acque reflue lungo Via Capo.

E’ quanto si è verificato, in modo abbondante, durante tutta la mattinata lungo il tratto della statale in prossimità del Rivolo Neffola.

Sorrento – Ancora una volta i cittadini in prima linea nel segnalare l’ennesima atto di inquinamento dei nostri rivoli. Stavolta , come già spesso accaduto in passato, sono le acque del Rivolo Neffola, ad essere contaminate. Una fuoriuscita abbondante di acque colore marrone si è verificata durante tutta la mattinata lungo la cunetta nel tratto di Via Capo senza che nessuna Autorità di Polizia sia intervenuta per indagarne la causa e mettere fine a tale situazione. Da una sopralluogo del nostro giornale si è potuto constatare che il flusso di liquido aveva la sua origine dal manto stradale in prossimità della famosa Madonnina, per poi percorrere, per alcune decine di metri, in modo copioso tutta la cunetta per poi riversarsi nel rivolo. Probabilmente tale scarico potrebbe avere la sua origine nell’ intasamento della condotta fognaria che corre lungo la strada oppure dall’ennesimo “alleggerimento” che spesso si verifica a fine stagione turistica. 01 Ottobre 2019 – salvatorecaccaviello