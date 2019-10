Sorrento . Ambiente. “Mamma e papà, così non si fa”. A lezione di differenziata dai ragazzi delle scuole

Ambiente. “Mamma e papà, così non si fa”. A lezione di differenziata dai ragazzi delle scuole

Sabato a Sorrento gli alunni delle elementari e delle medie spiegheranno ai “grandi” quali sono gli errori più comuni nella raccolta di carta e cartone

Ci sono vizi difficili da correggere, persino in una città virtuosa come Sorrento, che in termini di raccolta differenziata di carta e cartone ha poco da imparare. Eppure anche qui, quando si va a guardare nei sacchi, spesso spuntano scontrini, carta oleata, addirittura sacchetti in plastica e tanti altri rifiuti che nulla hanno a che fare con carta e cartone. I primi ad accorgersene sono stati i ragazzi di alcune scuole elementari e medie della città, che hanno letteralmente passato gli ultimi giorni con il naso all’interno dei sacchi della raccolta di carta e cartone, alla scoperta delle “cattive abitudini” dei loro concittadini più grandi. Un lavoro che li ha visti impegnati per tutta la settimana.

Una volta terminato “l’addestramento”, saranno pronti a salire in cattedra insieme al sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, per spiegare a genitori, parenti, amici, conoscenti e passanti, quali sono gli errori più comuni che commettono quando fanno la differenziata di carta e cartone.

L’appuntamento è per sabato prossimo, 12 ottobre, in Piazza San Giovanni Paolo II, in uno spazio dedicato predisposto da Comieco e Penisolaverde.

“La nostra città ha raggiunto percentuali di raccolta differenziata che ci colloca ai primi posti nella regione – spiega il sindaco Giuseppe Cuomo – Questo non è un traguardo, ma un incentivo a migliorare sempre di più. Una grossa mano in questo senso può venire dai giovani, che comunicando nelle rispettive famiglie le buone pratiche per la differenziata, possono contribuire in modo determinante a raggiungere risultati sempre più lusinghieri, sia in termini di difesa dell’ambiente, che dal punto di vista economico, dal momento che tutto questo si traduce in minori costi per l’erario e, di riflesso, per i cittadini”.

“Questo è l’ultimo atto del progetto La scuola fa la differenza – spiega Carlo Montalbetti, direttore del Consorzio nazionale di Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica -. Ma è anche il più importante. Se è vero, infatti, che la percentuale di differenziata di carta e cartone raggiunta in città è eccezionale (82,7kg/ab/anno), è anche vero che non bisogna mai smettere di migliorarsi. La nuova sfida è quella di migliorare la qualità del materiale raccolto e per farlo abbiamo deciso di puntare sui cittadini più sensibili e ricettivi: i ragazzi delle scuole. La risposta ottenuta è molto incoraggiante e siamo certi che il loro lavoro di educatori sarà prezioso per tutte le famiglie e non soltanto”.

“da anni abbiamo posto le attività di sensibilizzazione verso gli alunni degli istituti comprensivi della Città al centro delle attenzioni per continuare nel percorso di miglioramento dei risultati della raccolta differenziata – aggiunge il sindaco Giuseppe Cuomo – tra gli altri il progetto che ogni anni forma gli alunni delle prime classi per “nominarli” piccole guardie ambientali. Un lavoro che ci sta ripagando nel presente e che ci darà ancor maggiori risultati negli anni avvenire. Il progetto svolto in collaborazione con Comieco, ci darà un’ulteriore spinta verso i nostri obiettivi di sostenibilità”

Il progetto La scuola fa la differenza è partito a Sorrento lunedì 7 ottobre e ha coinvolto per l’intera settimana l’Istituto Comprensivo “Torquato Tasso” (primaria e secondaria di primo grado) e l’Istituto Comprensivo “Sorrento” (primaria e secondaria di primo grado), per concludersi appunto con il gazebo in Corso Italia, sabato 12 ottobre.

Comieco (www.comieco.org) è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, nato nel 1985 dalla volontà di un gruppo di aziende del settore cartario interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico”. Nel 1997, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 22/97, Comieco si è costituito in Consorzio Nazionale nell’ambito del sistema CONAI e attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo, ha contribuito a triplicare la raccolta differenziata di carta e cartone in Italia: da 1 a oltre 3 milioni di tonnellate, seguendo (e superando) gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggi cellulosici previsti dalla normativa europea.