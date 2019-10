Sorrento. Al bivio per il Nastro Verde auto effettua inversione di marcia nonostante la striscia continua, scontro con un ciclista

Sorrento. Ancora un incidente sulle strade della penisola sorrentina, che questa volta ha visto coinvolte una bicicletta ed un’autovettura. Mariano Russo, ciclista esperto, si trovava prima del bivio per il Nastro Verde allorquando, nell’affrontare una curva, si è trovato di fronte un’autovettura che, nonostante la presenza della striscia continua e la posizione pericolosa per la scarsa visibilità, effettuava inversione di marcia invadendo l’opposta corsia. Una situazione inaspettata per il ciclista che non è riuscito a frenare in tempo cadendo al suolo unitamente al mezzo, riportando la frattura di tre costole, un trauma escoriativo alla spalla ed al ginocchio. Non possiamo che invitare gli automobilisti a rispettare il codice della strada e le normali norme di sicurezza onde evitare conseguenze più gravi