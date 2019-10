Sorrento, accusa di riciclaggio: l’avvocato Dario D’Isa prosciolto con formula piena perché il fatto non sussiste

Sorrento. La fine di un incubo. Lo scorso 26 marzo era stata diffusa su media locali e nazionali una notizia shock sull’avvocato Dario D’Isa: il legale sorrentino era stato indagato per riciclaggio della somma di 147 milioni di vecchie lire che nel giugno del 2017 aveva tentato di cambiare in euro. Per tale fatto il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord (Aversa), all’esito della conclusione delle indagini, ha chiesto al GUP il rinvio a giudizio dell’indagato.

Ieri 9 ottobre si è svolta l’udienza preliminare, innanzi al GUP dott. Vincenzo Saladino, che, all’esito della discussione del difensore avv. Saverio Senese, ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’avv. D’Isa per insussistenza del fatto.

Sono state accolte dal GUP in pieno le deduzioni difensive prospettate dall’avv. Saverio Senese che hanno avuto ad oggetto, in via preliminare, la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche a carico dell’avv. D’Isa, in relazione alle quali sono state avviate le indagini, in quanto vietate dal codice di procedura penale perché aventi ad oggetto conversazioni tra un avvocato ed un suo cliente.

Ha poi rappresentato che l’avv. D’Isa ha svolto legittimamente il suo ruolo di assistenza legale suggerendo al suo cliente, possessore dei 147 milioni di euro, le modalità previste dalla legge di effettuare il cambio in lire, e, fatto assorbente, che tale somma di danaro aveva, comunque, una provenienza legittima per cui mai si sarebbe potuto configurare il delitto di riciclaggio. Sul punto già il GIp, in sede di richiesta di misura cautelare da parte del PM aveva escluso la sussistenza del fatto.

In maniera del tutto infondata la vicenda dell’avv. D’Isa era stata accostata ad altra analoga riguardante il riciclaggio di ingenti somme di danaro in lire nell’ambiente della camorra di Marcianise.

Sentito, l’avv. D’Isa ha espresso grande soddisfazione per la sentenza del GUP ribadendo la sua fiducia nella magistratura, avendo, sin dal primo momento, rappresentato la sua completa innocenza in ordine al fatto per cui era stato, frettolosamente, indagato nonostante fosse chiara la provenienza non illegittima dei 147 milioni di lire.