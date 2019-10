Il sito CeoWorld Magazine inserisce la Strada Statale 163 Amalfitana tra i percorsi più belli di tutta Europa

Il sito di informazione tecnologica e business CeoWorld Magazine, destinato ai top managers, descrive la Strada Statale 163 Amalfitana come una delle più belle in tutta Europa grazie alla sua particolare conformazione, sospesa tra rocce e mare, e che regala dei panorami mozzafiato a chi la percorre. Ecco quanto scrive il sito: “Per gli amanti del mare che hanno la passione di guidare lungo la costa, la Statale Amalfitana riporta il viaggiatore indietro nel tempo con gli splendidi panorami. La Statale passa per i vari paesi della Costiera che sono un mix di architettura, cibo e paesaggi. E’ forse la strada più bella d’Europa”. Un bel riconoscimento per la costiera amalfitana che, ancora una volta, viene annoverata tra le grandi bellezze non solo a livello regionale ma europeo.