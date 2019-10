Simoncelli , quella domenica 23 ottobre di otto anni fa . Quella domenica del 23 ottobre di otto anni fa, in Italia era mattino presto quando gli appassionati davanti alla tv rimasero impietriti e lo show della MotoGP a Sepang si trasformò in tragedia: in un drammatico incidente perse la vita Marco Simoncelli. Il Sic, entrato nel cuore degli italiani, se ne andava così, nello splendore dei suoi 24 anni, lasciando un vuoto incolmabile come pilota e come persona: un indimenticabile campione e soprattutto un ragazzo d’oro. Una caduta in gara, come tante, però con un tragico epilogo. Il dolore fu immenso e non mancarono, nell’immediatezza dell’evento, analisi e analisti che misero sotto accusa il motociclismo stesso.

SIC 58 Squadra Corse

@teamSic58

Sepang – 23 ottobre 2011

Sei vivo dentro di noi.

Sei in tutto quello che facciamo, la nostra benzina.

Sei con noi ogni volta che facciamo un podio o una pole e l'hai dimostrato a Jerez, a Misano, a Motegi.

Non sono coincidenze, sei TU ❤️

Sempre con noi,

sempre nel cuore ❤️#Sic58

23 ott 2019

FATALITÀ—

Su diversi media si urlò al “Basta con la velocità”, ci fu anche chi evocò il fermo dei GP. Qualcosa non dissimile accadde anche dopo le tragedie di Angelo Bergamonti a Riccione (1971), Renzo Pasolini e Jarno Saarinen a Monza (1973). L’emotività è stata il pretesto per invocare soluzioni definitive, ma di definitiva, a Sepang, ci fu solo la fatalità. Non ci furono certo responsabilità che alla moviola si cercò nei concorrenti intorno a Marco, colpito al capo mentre cercava di controllare la sua Honda, pericolosamente di traverso al sopraggiungere delle altre moto.

Misano, inaugurata la via dedicata a Marco Simoncelli

Inaugurata la via dedicata a Marco

Maverick Viñales

@mvkoficial12

You will never be forgotten! #Simoncelli

23 ott 2019

LA SICUREZZA— Sul piano della sicurezza si è lavorato molto sui circuiti e per le moto è prevalsa la convinzione che l’elettronica potesse aiutare i piloti nel gestire controllo di trazione, potenze e coppie dei motori. Per decenni, oltre a piste vere trappole per piloti, gli incidenti furono causati dal grippaggio dei motori, dal blocco del cambio o dei freni. Oggi quei problemi sono stati risolti, ma altri pericoli sono spuntati, legati soprattutto alle potenze dei motori e alle nuove gomme. L’evoluzione dei mezzi è stata formidabile, con il pilota “costretto” ad adeguarsi. Ma nel motociclismo il rischio è parte della competizione, forse uno degli ingredienti del suo fascino. È uno show in cui il coraggio dà spettacolo e talvolta reclama un prezzo altissimo, di cui i protagonisti sono consapevoli. Lo stesso Enzo Ferrari un giorno disse che “ O si smette di piangere o si smette di correre”. Ciao Sic, simpatico indimenticabile “patacca”.