“Si auspica il trasferimento a Monte Faito della sede dell’Ente Parco e dei Forestali”

“È auspicabilissimo il trasferimento – dichiara Pino De Vivo, residente – della sede dell’Ente Parco dei Monti Lattari al Faito, dimora assai più prestigiosa, se il progetto di ristrutturazione di uno stabile in rovina di cui la Regione e la Città Metropolitana di Napoli dispongono, venisse finanziato a tale scopo.



Per poi aumentare la sicurezza al Faito con una sinergia costante, introducendo anche la Forestale. Salire in Funivia per recarsi al lavoro e arrivare puntuali in solo 8 minuti per emergenze.



Macchine e mezzi già al Faito. Questa è la proposta che viene fatta oggi al Presidente Tristano dello Ioio dell’Ente Parco. Il Faito – conclude – sogna tempi migliori ma certi”.