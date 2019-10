Seduta in palestra, domani riposo per i granata. E Akpa porta tutti a cena…

Il trainer è in ansia per le condizioni di Cicerelli, che ha lavorato con i compagni in via eccezionale oggi, essendo il lavoro di natura blanda e al chiuso. Alla squadra è stato dato il rompete le righe per un giorno e mezzo, la preparazione riprenderà lunedì alle 10:30. In quell’occasione, lo staff sanitario valuterà le condizioni dell’esterno ex Foggia. Continuano a lavorare a parte, invece, Billong, Heurtaux, Mantovani e Akpa Akpro. Ieri il centrocampista ivoriano ha festeggiato il suo ventisettesimo compleanno, portando a cena tutta la squadra in un noto ristorante del centro storico salernitano. Momenti di ilarità e divertimento a tavola che testimoniano la positiva unione del gruppo, fattore non da trascurare per la buona riuscita di un campionato lungo e tortuoso come la Serie B.