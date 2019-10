IL SEDIL DOMINOVA RESTITUITO ALLA CITTA’

Giovedi 31 ottobre 2019, alle 17.30, il Sedil Dominova sarà restituito alla città. Si chiude così un itinerario iniziato nell’aprile del 2011 quando l’Istituito Polispecialistico San Paolo, allora tale era la definizione, adottò il monumento attenzionadolo ai cittadini e all’amministrazione per il suo stato e per la sua importanza. Positanonews diede ampio spazio e risalto con articoli vari, come anche Surrentum.

Ora i lavori sono terminati e ci aspettiamo oltre la restituzione anche i risultati di studi che hanno comportato e sviluppato il progetto di restauro, preferibilmente in una pubblicazione curata dalla soprintendenza che ne racconti ipotesi credibili su un monumento unico in tutta l’Italia centro meridionale.

A sottolineare la serata la S C.S. Baroque Ensemble, sotto la direzione artistica del M° Paolo Scibilia, riapre lo storico Sedil Dominova di Sorrento, col programma “Suoni e Colori del Barocco tra Napoli e Vienna”.

Sedil Dominova, antica e preziosa sede di una parte della nobiltà sorrentina, torna a splendere dopo i recenti lavori di restauro e di risanamento conservativo.

Il monumento sarà restituito a cittadini e visitatori giovedì 31 ottobre, alle ore 17 e trenta, nel corso di una cerimonia alla quale prenderanno parte il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, l’assessore al Patrimonio, Rachele Palomba, Teresa Elena Cinquantaquattro, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, lo storico Mario Russo, i tecnici comunali, Alfonso Donadio e Rita Barone, il progettista, Antonino Aprea ed il restauratore Calogero Vetro, moderati dalla giornalista e scrittrice Giuliana Gargiulo. Al termine dell’incontro, è previsto il concerto di musica barocca della Baroque Chamber Ensemble, in collaborazione con la Società Concerti Sorrento.

Rimasto sostanzialmente inalterato nella sua struttura quattrocentesca, il monumento è composto da un portico quadrangolare proiettato sulla pubblica via per due lati ed in un ambiente interno e sovrastato da una cupola rivestita con tipiche maioliche napoletane. Le pareti interne della sala sottostante la cupola, sono finemente affrescate, con un impatto scenografico dovuto alle quinte prospettiche.

I lavori hanno riguardato interventi per consolidare la struttura portante della calotta, per risanare le parti secondarie del manufatto, i paramenti esterni, gli intonaci e gli affreschi.

“Per me seguire il restauro del complesso monumentale Sedil Dominova è stato innanzitutto un onore oltre che una enorme emozione – commenta l’assessore Rachele Palomba che ha seguito l’intero svolgersi dei lavori – Il sedile è uno dei pochi sedili di porta, in tutta Italia, rimasto nei secoli ancora intatto. Con questo importante lavoro è stato restituito alla città uno dei simboli della nostra identità e della nostra storia, meta straordinaria nel cuore del nostro centro storico dei tantissimi turisti che visitano ogni anno Sorrento”.