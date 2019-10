Scala e Ravello piangono la morte di Nicola Esposito (Zì Nicola) avvenuta a Dundee in Scozia, aveva 86 anni

È venuto a mancare a Dundee Scozia Nicola Esposito di anni 86, originario di Pontone, frazione di Scala. “Zi Nicola” era molto noto a Ravello dove fino a pochi anni fa aveva la sua abitazione italiana e molti nipoti fra anagrafici e affettivi; in particolare i Casanova per essere figli della compianta Maria moglie del ben noto Gregorio Casanova storico ufficiale d’anagrafe del Comune di Ravello.

Zi Nicola, emigrato nel periodo post bellico, era diventato famoso per la gestione di un noto fish and chips in Perth Road a Dundee, dal quale erano passati a centinaia i suoi “nipoti” acquisiti e veri.

Amico di tutti e ben voluto da tutti per il suo carattere mite e gentile, Zì Nicola soleva passare i suoi riposi Ravellesi in compagnia di Fernando Schiavo nello storico San Domingo; ore di conversazioni e ricordi fra di loro od ore di seduta alle spalle di Fernando per assisterlo nelle interminabili partite a carte con regolare sfottò e arrabbiature di Fernando per la giocata sbagliata.

I turisti erano molto colpiti da quello scampolo di identità locale che il San Domingo offriva e del quale anche Zi Nicola era protagonista. A lui e agli amici-nipoti ravellesi il cordoglio di Positanonews.