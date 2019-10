Scala, minoranza incalza: “la pensilina è ancora in stato di abbandono”

La minoranza a Scala prosegue il monitoraggio sulle proprie segnalazioni dei disservizi, indirizzate al comune. Il gruppo Progetto Scala nell’ultimo post ha portato i propri aggiornamenti sullo stato delle pensiline nella Città del Castagno, riscontrando alcuna miglioria né risposte da parte dell’amministrazione: le strutture che fungono da riparo per gli utenti del trasporto pubblico e scolastico in autunno e inverno, a detta dei consiglieri, versano in stato di abbandono. Ecco la situazione, raccontata attraverso un post sulla pagina Facebook:

Il 12 Febbraio abbiamo segnalato la problematica…

Il 15 Marzo ci hanno risposto che avrebbero provveduto a risolvere nel più breve tempo possibile…

Il 15 Maggio abbiamo postato il tutto sulla nostra pagina facebook come potete vedere dallo screenshot qui in basso…

Oggi, 15 Ottobre, a distanza di 8 MESI, E RIPETIAMO, 8 MESI…la situazione è la stessa…

Come vedete la Minoranza solleva le problematiche, è attenta a tutte le questioni presenti sul territorio, ma chi deve recepire fa orecchie da mercante…

Intanto il tempo passa, le piogge e il freddo sono alle porte e la pensilina è ancora in uno stato d’abbandono…

Restiamo in attesa e ci scusiamo noi con i residenti della frazione Campidoglio, ma come vedete, non ci si cura delle cose più importanti ed utili da risolvere ma si pensa a ben altro…

A buon intenditore, poche parole…

Lo screen mostra il post (in basso) pubblicato da Progetto Scala lo scorso 15 maggio, con allegate le foto e le richieste fatte dal gruppo di minoranza, che ha sollecitato l’ente ad intervenire, ma dopo otto mesi c’è stata solo la promessa dell’impegno a risolvere il disagio nel più breve tempo possibile. Dopo l’accordo giunto dal sindaco Luigi Mansi con la Sita Sud, per dare dei nuovi mezzi di trasporto pubblico per la Castiglione-Ravello, si spera che il prossimo passo sia quello di offrire delle pensiline dignitose per i pendolari del trasporto interno.