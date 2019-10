Scala in festa per i 100 anni della signora Rosa Bottone. Nonna Rusinella questo pomeriggio è stata affettuosamente abbracciata da tutta la famiglia e tanti concittadini, per renderle omaggio in questa speciale occasione. Rosa taglia il traguardo del primo secolo di vita, nascendo e non lasciando mai la sua amata Scala.

Nonna Rusinella nasce infatti il 31 ottobre del 1919 nella Città del Castagno, dove si è poi unita in matrimonio con il marito Pietro nel 1945: la coppia ha avuto quattro figli Luigi, Alfonso, Angelina e Michele, che hanno lasciato la Costiera Amalfitana negli anni Settanta per trasferirsi al Nord Italia e trovare lavoro.

Rosa rimase vedova nel 1966, ma la donna ha affrontato con caparbietà la vita, restando nel suo paese. L’affetto familiare non gli manca, infatti può godere di sette nipoti e otto pronipoti, con un ultimo in arrivo: in parte sono giunti dal Veneto per questa riunione di famiglia per festeggiare la propria nonna.

Padre Vincenzo Loiodice con Don Bonaventura Guerra ha celebrato una messa, in cui erano presenti le amiche Rusinella, con alcune di loro che stanno per raggiungere la medesima età anagrafica. Il sindaco Luigi Mansi ha poi omaggiato la centenaria con una preziosa pergamenta scritta a mano dalle Suore Redentoriste di Scala. Dopo Maria Carmela di Pino di 101 anni, Rosa Bottone è la seconda donna più longeva di Scala.

