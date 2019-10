Scafati piange Anna Raiola, mamma 41 muore a Castellammare prima di dar alla luce la bimba . La vita e la morte si mischiano, unendo un’immane tragedia con un evento straordinario. Anna Raiola, 41 anni di Scafati ( Salerno ) , non riuscirà mai ad abbracciare la tanto attesa figlia: la donna, infatti, ieri mattina è deceduta in una clinica privata di Castellammare di Stabia ( Napoli ) , dove si era recata per sottoporsi ad alcuni controlli. Anna, infatti, erborista e nutrizionista nota in tutta la città, era al nono mese di gravidanza: il destino, però, ha voluto che non dovesse partecipare al momento magico del parto. Non ha fatto in tempo, è morta stroncata da un malore fatale. I medici di Villa Stabia, capita la gravità della situazione, non si sono persi d’animo: sono intervenuti d’urgenza, riuscendo a far nascere la bimba. Che, adesso, è stata trasferita all’ospedale Monaldi di Napoli, dove sta affrontando subito una battaglia per riuscire a sopravvivere. La vita e la morte si mischiano, unendo un’immane tragedia con un evento straordinario.