Sarà presentato a Roma \"Percy\'s song\" il graphic novel di Martina Rossi, edizioni Phoenix Publishing, il 18 ottobre 2019 alla libreria letteraria Horafelix

Sarà presentato a Roma il graphic novel Percy’s song di Martina Rossi, edizioni Phoenix Publishing, sabato 18 ottobre 2019 alle ore 18 alla libreria letteraria Horafelix in via Reggio Emilia 89. Con l’autrice dialogheranno Laila Scorcelletti scrittrice e vice presidente dell’Iplac e Silvia Cozzi poetessa e segretaria dell’Iplac. Saranno presenti gli editori.

Un fumetto colorato, dalle tinte tenui e le linee morbide, per raccontare una storia romantica e malinconica che sfocia in un finale drammatico. Percy si sveglia dopo un lungo sonno. Non ricorda nulla del suo passato. Tutto ciò che sa è di essere morto. Da qui la sua dolorosa epopea, al fine di scoprire in che modo sia deceduto e come fare per lasciare la terra di mezzo nella quale è segregato, così da entrare finalmente nel regno dei morti e trovare la pace eterna che anela.

Il tratto del disegno è delicato, i colori morbidi. La storia, commovente, ma spietata. Un contrasto che non passa inosservato.

“È un tipo di narrazione tipico delle fiabe”, chiarisce l’autrice “parlare di qualcosa di oscuro, rendendolo però più confortevole. Credo che a volte, per raccontare qualcosa di forte o che probabilmente genererà un disappunto nel lettore, sia importante utilizzare una forma che lo metta a proprio agio, in condizione di ascoltare. Se avessi creato fin da subito un contesto oscuro e angosciante, il lettore sarebbe stato sulla difensiva fin dalla prima pagina, non prestando la giusta attenzione al messaggio”.

È la prima volta che l’artista scrive una storia in cui deve occuparsi da sola di tutto: dallo script al lettering. “Ho provato a schematizzare il lavoro”, spiega “partendo da un’idea molto generica e andando a definire pian piano i dettagli. Leggendo e rileggendo, confrontando Percy con altri fumetti, studiando il modo di creare di fumettisti affermati”.

Euro 11,50 per 56 pagine d’arte, un libro che si fa sfogliare e leggere con piacere.

Martina Rossi nasce nel 1989 a Recanati, dove si avvicina fin da piccola al mondo del fumetto e dell’illustrazione. Consegue il diploma presso l’Istituto d’Arte “G. Cantalamessa” a Macerata e si trasferisce infine a Roma, per approfondire le competenze fumettistiche. Dopo aver concluso il suo percorso di studi alla Scuola Romana dei Fumetti, inizia a lavorare come ritrattista e copertinista per autori indipendenti. Da qui nascono le prime collaborazioni con gli scrittori Pierluigi Curcio e Orietta Cicchinelli. Nello stesso periodo lavora come illustratrice per il quotidiano “Metro Roma”. Approda nel 2016 alla casa editrice “Lo Scarabeo”, illustrando un mazzo di tarocchi dedicato al Piccolo Principe. Al momento lavora come colorista per la casa editrice BellaFe e come autrice per l’Americana Studio.