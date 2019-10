I sapori della Costiera Amalfitana arrivano a Baltimora con il “Limoncello Italian Restaurant Wine Bar”

Nel 2016 si è aperto a St. Michaels nel Maryland il primo “Limoncello Italian Restaurant Wine Bar”, che offre piatti tipici e sapori caratteristici della costiera amalfitana con il principe dei liquori costieri, ovvero il Limoncello, da cui il locale prende il nome. Il successo è stato enorme al punto da replicare l’esperimento anche a Baltimora dove a breve si aprirà una seconda filiale del tipico Ristorante. Si tratterà di un locale ampio, capace di ospitare fino a 120 commensali, e sicuramente otterrà lo stesso successo del primo. Un’occasione imperdibile non solo per i cittadini del posto ma per tutti coloro che desiderano assaporare gli odori ed il gusto unico dei piatti e dei vini che fanno della costiera amalfitana una delle mete favorite per l’enogastronomia. Ci sarà chi ha già trascorso una vacanza in costiera e desidera riassaporare quell’atmosfera e chi, pur non avendo avuto ancora la possibilità di regalarsi qualche giorno in quello che rappresenta uno dei posti più belli d’Italia (e anche del mondo), non vuole farsi sfuggire l’opportunità di viaggiare almeno con il gusto. E chissà che anche qualche originario della costiera amalfitano, emigrato oltreoceano, non possa così ritrovare i sapori di casa.