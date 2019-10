Sant’Agnello vicenda cani. Ricci querela il veterinario Augusto Cuomo “Ha detto che ci ho guadagnato” – Questo il post di Rizzi nei confronti di Cuomo stimato veterinario di Vico Equense che lavora per l’Asl a Piano di Sorrento

Ho chiesto al Dott. Augusto Cuomo del Servizio Veterinario della Asl 3 di Napoli Sorrento, tramite una diffida e messa in mora eseguita da uno dei miei legali, Avv. Marcello Puglisi del foro di Monza, un risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati dalla sua condotta gravemente diffamatoria, pari ad € 10.000,00 (diecimila/00).

Il Dirigente veterinario infatti, durante l’intervento di due settimane fa presso l’abitazione della donna accumulatrice di cani a Sant’Agnello, rivolgendosi a decine di cittadini e facendo riferimento a me, testualmente affermava:

“Sapete quanto ha guadagnato per venire dalla Sicilia quel signore là? E vedete vedete… non basta un vostro stipendio di un anno intero per guadagnare quello che ha guadagnato questo”.

Peccato però che il sottoscritto non percepisce alcun compenso dal Partito Animalista Europeo, svolgendo da anni il mio ruolo in modo assolutamente gratuito