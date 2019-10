Sant’Agnello. Vicenda cani detenuti in casa, di nuovo gli animalisti con Rizzi. Una vicenda che ha dell’incredibile, ritornano sul posto gli Animalisti Europei perchè dicono che la signora avrebbe altri cani in casa. Sul posto la polizia di Sorrento. In diretta

.

AGGIORNAMENTI. Non è stato trovato nessun cane in casa della signora, ma solo uno di altra persona. Positanonews ha sentito ambienti vicino al Comune di Sant’Agnello e all’ASL di Sorrento – Castellammare di Stabia ( Napoli ) e abbiamo saputo che ci sono controlli, di vario genere, quasi tutti i giorni, per un motivo o per un altro, dai quali non si rileva presenza di altri cani.