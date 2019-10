Sant’Agnello. Il sindaco Sagristani risponde in esclusiva su Positanonews ai genitori della scuola dei Colli di Fontanelle

Dopo la lettera inviata al sindaco dai genitori degli alunni della scuola di primo grado “A. Gemelli” dei Colli di Fontanelle attraverso la quale lamentavano di sentirsi abbandonati non avendo a disposizione un servizio di trasporto scolastico per i propri figli ed essere costretti a pagare 60 euro mensili a bambino per usufruire di un servizio privato oppure chiedere dei permessi sul lavoro per poter accompagnare i figli a scuola. ed il primo cittadino Piergiorgio Sagristani non ha fatto mancare la propria risposta, prendendo a cuore la situazione e garantendo di risolvere il tutto nel più breve tempo possibile. Il sindaco ha precisato che la gara per l’affidamento del trasporto scolastico era stata annullata a causa di un errore nel fare l’offerta ma ha aggiunto che probabilmente entro fine settimana il servizio sarà affidato. Stessi tempi anche per l’affidamento del servizio mensa. Si tratta solo di aspettare ancora qualche giorno a causa dei necessari tempi tecnici e poi tutto dovrebbe andare a buon fine.