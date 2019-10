Sant’agnello promotion show, demolisce il San Giuseppe 0-4. Grande prova di Caracciolo

Il Sant’Agnello promotion annienta il San Giuseppe in trasferta per 4-0. Si tratta della prima vittoria in campionato per i nero-arancioni, che con i precedenti 2 pareggi, vanno a 5 punti in classifica su altrettante partite.

Notizie incoraggianti per mister Nardo dopo le ultime uscite non proprio brillanti. Un successo che dà morale al gruppo e all’ambiente in vista del prossimo impegno casalingo contro la Puteolana.

Due gol per tempo per il Sant’Agnello, ottime giocate e trame di gioco. San Giuseppe mai in partita. Straordinaria la prova di Caracciolo, autore di una tripletta. Nel finale, al 95′, c’è anche gloria per Di Somma che firma il definitivo 0-4.