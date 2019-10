Per la nona giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese, impegnata al “Campo dei Pini” di Sant’Agnello, cala il poker e batte la formazione costiera raccogliendo la seconda vittoria consecutiva in tre giorni dopo quella maturata al “Pastena” contro l’Eclanese. Zebrette subito avanti dopo nove minuti con Delle Donne. Il bis arriva al 35’ con un bel colpo di testa di Trimarco. Nella ripresa il tris è servito dal giovane Di Lillo al 23’ e il poker arriva nel finale in contropiede con Tenneriello. Battipagliese che colpisce anche una traversa con Odierna e sbaglia un calcio di rigore con Trimarco. Sant’Agnello che chiude il match in nove uomini.

Questa la cronaca del match:

PRIMO TEMPO

7’ conclusione di Procida dalla distanza, palla al lato

8’ conclusione di Lopetrone dai trenta metri, palla alta

9’ GOAL BATTIPAGLIESE: sponda di Trimarco per l’inserimento di Delle Donne che arriva al limite dell’area e con un diagonale supera Todisco

11’ tiro di Strianese che termina alto

18’ azione personale di Odierna che ruba palla a centrocampo e va alla conclusione, fuori

26’ Trimarco raccoglie palla al limite dell’area e va al tiro, palla fuori di poco

34’ cross tagliato verso l’area di rigore della Battipagliese con Procida che interviene a botta sicura sul secondo palo e sfera che impatta la traversa

35’ GOAL BATTIPAGLIESE: cross di Odierna e colpo di testa di Trimarco in area di rigore a superare Todisco

43’ azione di contropiede con Procida che salta anche Spicuzza e va alla conclusione ma la sfera colpisce l’esterno della rete

SECONDO TEMPO

1’ conclusione da fuori area di Procida, Spicuzza para

7’ conclusione di Strianese, para a terra Spicuzza

18’ conclusione di Senatore da fuori area, para a terra Todisco

19’ conclusione a giro da fuori area di Odierna, palla che colpisce la traversa

19’ percussione laterale di Mejri che viene fermato fallosamente in area di rigore, penalty che Trimarco si fa parare da Todisco

21’ punizione dal limite di Ferrentino e Spicuzza para in volo

23’ GOAL BATTIPAGLIESE: azione personale di Di Lillo che arriva al limite dell’area e con un pallonetto supera Todisco

31’ GOAL SANT’AGNELLO: errore in disimpegno di Spicuzza, ne approfitta Lauro che segna a porta spalancata

32’ GOAL BATTIPAGLIESE: Russo ruba palla a Lauro che serve il meglio piazzato Tenneriello che salta il portiere di casa e deposita la palla in rete

42’ conclusione dalla distanza di Formisano, parata centrale

Questo il tabellino del match:

SANT’AGNELLO 1

BATTIPAGLIESE 4

RETI: 9’p.t. Delle Donne, 35’p.t. Trimarco, 23’s.t. Di Lillo, 31’s.t. Lauro, 32’s.t. Tenneriello

SANT’AGNELLO: Todisco, D’Alessio (dal 1’s.t. Liguori) (dal 40’s.t. Ferraro), Elefante, Veniero (dal 24’s.t. Fiorentino), Terminiello, Di Donna, Alfano, Strianese, Lauro, Ferrentino, Procida. A disposizione: Palomba, Sposato, Guida, Esposito, Guadagno, Di Maio. Allenatore: Serrapica

BATTIPAGLIESE: Spicuzza, Anzalone (dal 11’s.t. Senatore), Mejri, Lopetrone, Russo, Manzi, Di Lillo, Falco, Odierna (dal 35’s.t. Formisano), Trimarco (dal 30’s.t. Tenneriello), Delle Donne (dal 11’s.t. Consiglio). A disposizione: Farina, Sansone, Novi, Giannattasio, Troisi. Allenatore: Schettini (Viscido squalificato)

ARBITRO: Signor Fabio Della Corte di Napoli

NOTE: Ammoniti: Ferrentino, Spicuzza, Lopetrone, Russo e Senatore. Al 27’s.t. espulso Fiorentino (S) per gioco pericoloso; al 44’s.t. espulso Lauro (S) per gioco pericoloso. Calci d’angolo: 6 a 4 per il Sant’Agnello. Gara giocata a porte chiuse.

Fonte battipagliese1929.it