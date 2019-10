Sant’Agnello Parcheggio di Via San Sergio. Situazione complessa , rimane aperto legittimamente. Il Comune esamina atti

A proposito della nostra anteprima del ricorso al Tar Campania , sul parcheggio al crocevia fra Piano di Sorrento e Sant’Agnello, il Parcheggio di Via San Sergio. Dal palazzo comunale stanno prendendo contromisure e l’amministrazione Sagristani sta valutando la cosa con il legale dell’ente . Situazione complessa , rimane aperto legittimamente. Il Comune esamina atti . I ricorrenti avevano già proposto ricorso avverso un precedente provvedimento autorizzativo che si è concluso con sentenza del T.A.R. CAMPANIA di annullamento. Tuttavia il Consiglio di stato ha sospeso detta sentenza in attesa della decisione di merito ridando cosi efficacia al primo atto autorizzatorio del comune. In buona sostanza allo stato appare che l’attività di parcheggio possa legittimamente continuare ad essere esercitata in virtù del primo provvedimento autorizzatorio. Sul punto gli uffici comunali stanno valutando gli eventuali atti da adottare e, nel termine previsto dalla sentenza provederanno ad esaminare e provvedere le domande di condono ancora pendenti . In ogni caso l’ultima sentenza del T.A.R. non è definitiva e potrebbe sopraggiungere, pertanto, una decisione del Consiglio di stato che, come sopra detto, già in passato ha ribaltato il risultato del tar