I lavori di riqualificazione del manto stradale reso impraticabile dalle radici degli alberi a Viale dei Pini hanno causato lo spostamento del mercato di Sant’Agnello nei pressi della stazione. Positanonews sul posto sente le parole dei diretti interessati, sia venditori che acquirenti, che sembrano avere pareri contrastanti. I venditori infatti, trovano alquanto scomodo dover allestire le loro bancarelle in spazi così ristretti e difficoltosi, mentre i clienti si ritengono soddisfatti ed agevolati dal fatto che si svolge in zone limitrofe alla stazione della circumvesuviana, e quindi sono più vicini al centro di Sant’Agnello. Sul posto presente anche la Polizia Municipale del Comune di Sant’Agnello, monitorando costantemente la situazione in massima sicurezza.

Ci auguriamo che gli interventi in Viale dei Pini possano essere ultimati entro qualche settimana, per non arrivare a ridosso del periodo natalizio in questa situazione di grosso disagio anche per la viabilità.