Sant’Agnello. Meeting della Salute e Buone Prassi Alimentari con Mirco Bindi

Sant’ Agnello / Sorrento . Mercoledì 16 Ottobre a Sant’Agnello nella sala “Janus Centro Polispecialistico” nei pressi della Farmacia Palagiano si svolgerà il “Meeting della Salute e delle Buone Prassi Alimentari” con la straordinaria partecipazione del prof. Mirco Bindi, oncologo toscano, che presenterà il libro “Il Cibo sia la tua Medicina” scritto in collaborazione col giornalista Vincenzo Califano. L’evento è organizzato dall’UCMed “The Mediterranean Institute of Food Culture” insieme a Janus e all’Associazione Cypraea della Prof. Cecilia Coppola in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione che cade proprio il 16 ottobre ed è promossa dalla FAO affinché tutti i popoli abbiano accesso a diete sane e sostenibili.

“Abbiamo voluto celebrare questa giornata in Penisola Sorrentina dove il nostro ente è nato dieci anni fa e per testimoniare il nostro impegno nella formazione di una cultura alimentare improntata alla sostenibilità – spiega Alberto Corbino presidente di UCMed – Alcune settimane fa abbiamo presentato a Bruxelles il progetto Erasmus + denominato “T4F Training for sustainable food system development” realizzato da UCMed con un’importante partnership internazionale proprio per disegnare le linee guida sull’ alimentazione sostenibile. Lo presenteremo nelle scuole italiane e coinvolgeremo anche il mondo della ristorazione in questo processo che è innanzitutto di assunzione di responsabilità nei confronti delle future generazioni ancor prima che di quelle attuali. Abbiamo invitato il prof. Bindi che è un oncologo impegnato da decenni sul fronte dell’educazione alimentare per la prevenzione dei tumori e questo rappresenta un punto fondamentale del nostro progetto informativo e divulgativo che quest’anno abbiamo realizzato in collaborazione con la professoressa Cecilia Coppola, presidente della Cypraea, e col dottor Francesco Palagiano e il suo Centro Polispecialsitico Janus che riservano una grande attenzione a tutte le tematiche della salute, dell’alimentazione, delle buone prassi per nutrirci e vivere meglio”.

L’incontro pubblico si svolge mercoledì 16 ottobre alle ore 18 presso il Centro Janus in Via San Sergio 1 a Sant’Agnello ( Napoli ) .