Sant’Agnello. L’archetto a Maiano, la pizzeria del sorrino

Sant’Agnello pizzeria L’archetto nel borgo antico di Maiano tra i giardini di arance sulla strada che poi porta a San Vito troviamo la simpatica famiglia Isola che dal 1986 ha fatto la scelta di creare tutto per avere ristorante e pizzeria e tante specialità. Siamo nella stradina interna che da Piano di Sorrento imbocchi sul Corso Italia per salire verso Colli di Fontanelle e Massa Lubrense. Qui troviamo la pizzeria del sorriso. Infatti Antonio Isola, pizzaiolo seguito dal figlio Luigi, con la moglie Maria Starace porta avanti questa attività dal 1986 con tanti sacrifici, ma senza mai perdere la voglia di scherzare. Così trovi fra una sala e l’altra un gattone bianco, che sembra vivo ma non lo è , oppure mentre stai bevendo la birra al banco ti arriva all’improvviso un topo di plastica o addirittura un serpente.. Ma dopo il gioco si fa sul serio con il cibo, e le pizze sono particolari , da qualla alla Nduja al pesto, o al sapore di carne alla brace, ma anche le patatine speziate e tanti manicaretti , insomma davvero un posto simpatico e alternativo.