Sant’Agnello . Housing sociale , rinvio a giudizio per Elefante su denuncia di Marzuillo

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. Housing sociale presi di mira, mentre il TAR Campania a Napoli boccia quello di Sorrento e a Castellammare di Stabia è tutto fermo a causa dell’inchiesta giudiziaria Olimpo. Per l’ingegner Antonio Elefante arriva una querela per diffamazione dall’avvocato Eugenio Marzuillo dopo uno scontro a botta di dichiarazioni si è aperto il giudizio 7942/2018 con la prima udienza il 27 gennaio 2020 davanti al Tribunale di Torre Annunziata – Nessun problema, invece, dal punto di vista urbanistico in quanto l’housing di Sant’Agnello sta procedendo e per fine anno, salvo imprevisti, le case dovrebbero essere consegnate.