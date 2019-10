Sant’Agnello. I genitori della scuola A. Gemelli al Sindaco Sagristani: “Noi, la sua gente, siamo stati abbandonati”

Egregio signor Sindaco, chi Le scrive è la Sua gente, quella gente che ha avuto l’onore di dare alla propria piazza il nome di un membro della Sua stimata famiglia. Quella stessa gente che sempre in silenzio, dignitosamente combatte affinché la nostra meravigliosa cittadina sia annoverata tra le più efficienti della penisola sorrentina. Convinti di avere sempre Lei al nostro fianco, ci rincresce notare che in questo caso, noi, la Sua gente, siamo stati completamente abbandonati. Capiamo tutte le difficoltà burocratiche, ma non capiamo il Suo non intervenire, lasciandoci alla mercé di persone che evidentemente non capiscono le difficoltà nel nostro non avere un servizio trasporto per portare i nostri figli a scuola. Forse a loro non pesa dover pagare 60 € mensili per un servizio privato (120 € in caso di due figli). Forse a loro non interessa che chi lavora deve chiedere permessi per accompagnare e prendere i propri figli da scuola. Forse a loro non interessa che c’è chi ha bambini piccoli o genitori anziani da accudire. Ma speriamo che per Lei, almeno per Lei, le difficoltà della Sua gente siano ancora una priorità. Con osservanza. I genitori dei bambini dei Colli di Fontanelle della scuola secondaria di primo grado A.Gemelli.