Sant’Agnello. Deteneva illegalmente un bastone animato con all’interno una lama di 37 cm, denunciato un 25enne srilankese

Sant’Agnello. Gli uomini della Polizia di Stato di Sorrento questa mattina, durante un’attività di polizia giudiziaria, sono entrati in un’abitazione di Via Angri per controllare l’eventuale presenza di armi. A seguito della perquisizione hanno rinvenuto un bastone animato della lunghezza di circa un metro che nascondeva all’interno una lama di 37 centimetri. Per il possessore dell’arma, un 25enne srilankese, è scattata la denuncia per detenzione abusiva di armi.