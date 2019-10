Sant’Agnello. 18 famiglie senza stipendio: l’appello al Comune

Ancora caos a Sant’Agnello per via della ditta degli operatori della nettezza urbana. I dipendenti, infatti, sono ancora impegnati nella lotta per ricevere lo stipendio che dovrebbero percepire di diritto. Questi dipendenti lavorano ogni giorno con immenso onore per mandare avanti la propria famiglia, ed ora 18 di queste famiglie si ritrovano con numerose spese e senza un salario. Positanonews lotta al fianco di queste famiglie, per cui si invita l’Amministrazione comunale di Sant’Agnello a prendere provvedimenti immediati nei confronti dei responsabili di tutto ciò. Le famiglie dei dipendenti sono persone civili e non devono essere abbandonate, lotteremo affinché riescano a portare sempre un piatto a tavola per i propri figli.