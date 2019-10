Sant’Agnello. 18 famiglie senza stipendio: l’appello al Comune. Vicenda igiene urbana ingarbugliata, ecco perchè

Sant’Agnello / Sorrento . Ancora caos a Sant’Agnello per via della ditta degli operatori della nettezza urbana. I dipendenti, infatti, sono ancora impegnati nella lotta per ricevere lo stipendio che dovrebbero percepire di diritto. Questi dipendenti lavorano ogni giorno con immenso onore per mandare avanti la propria famiglia, ed ora 18 di queste famiglie si ritrovano con numerose spese e senza un salario. Positanonews lotta al fianco di queste famiglie, per cui si invita l’Amministrazione comunale di Sant’Agnello a prendere provvedimenti immediati nei confronti dei responsabili di tutto ciò. Le famiglie dei dipendenti sono persone civili e non devono essere abbandonate, lotteremo affinché riescano a portare sempre un piatto a tavola per i propri figli.

Tornano a farsi sentire i dipendenti della società A.M. Tecnology, la società affidataria del servizio di igiene urbana. Con una nota già mesi fa il segretario della funzione pubblica della CGIL (area metropolitana di Napoli) ha infatti scritto alla ditta ed al Comune di Sant’Agnello comunicando lo stato di agitazione dei lavoratori.

Le ragioni sono da ascriversi ancora una volta al ritardo nei pagamenti degli stipendi. Nella nota, l’esponente sindacale ha fatto sapere che, qualora la situazione non si sbloccherà nelle prossime ore, verrà proclamato lo sciopero.

Ricordiamo che il Comune di Sant’Agnello nei mesi scorsi aveva provveduto ad una nuova aggiudicazione del servizio alla A.M. Tecnology, risultata vincitrice della gara indetta.

C’è da dire, inoltre, che i soldi che il Comune versa mensilmente alla ditta vengono poi incassati da una società finanziaria, per effetto di un contratto di cessione del credito.

Insomma una situazione alquanto ingarbugliata che va avanti da tempo e nella quale l’Ente non sembra riuscire ancora a trovare il bandolo della matassa.

L’amministrazione di Piergiorgio Sagristani siamo sicuri che sarà sensibile a questa vicenda e chiediamo di intervenire, i lavoratori in Campania vanno garantiti.

Noi di Positanonews abbiamo tutelato l’anonimato dei lavoratori che rischiano anche il posto solo perchè protestano. Molti di loro hanno fitti e mutui da pagare, pane da portare a tavola ai figli.

Che dal Comune si garantiscano che vengano pagati, e anche tutelati, questi lavoratori.